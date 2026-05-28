Calvin Harris e molto altro | il Nameless a Lecco sta per partire
Il Nameless Festival torna a Lecco, dodici anni dopo la prima edizione al Bione. La manifestazione sta per iniziare, portando sul palco artisti come Calvin Harris. La kermesse si svolge nel centro città e prevede più giorni di musica con numerosi DJ e artisti internazionali. Sono attese migliaia di persone da diverse regioni. La sicurezza è garantita da controlli e servizi di vigilanza. La prima giornata è prevista per questa sera.
Dodici anni dopo i primi passi mossi al Bione, il Nameless Festival torna a casa e lo fa con la consapevolezza di chi sa di avere qualcosa da dimostrare. Giovedì mattina, sul piazzale del Centro Sportivo di Lecco già trasformato dalla macchina organizzativa del festival, Alberto Fumagalli, Ceo e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Troppa pressione. Troppi pensieri. A volte serve solo una cosa: alzare il volume e lasciar andare tutto. Calvin Harris - Release The Pressure Radio 906 #radio906 #soobeat facebook
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