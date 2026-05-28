Calvin Harris e molto altro | il Nameless a Lecco sta per partire

Notizia in breve

Il Nameless Festival torna a Lecco, dodici anni dopo la prima edizione al Bione. La manifestazione sta per iniziare, portando sul palco artisti come Calvin Harris. La kermesse si svolge nel centro città e prevede più giorni di musica con numerosi DJ e artisti internazionali. Sono attese migliaia di persone da diverse regioni. La sicurezza è garantita da controlli e servizi di vigilanza. La prima giornata è prevista per questa sera.