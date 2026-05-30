Romain Febvre ha vinto la Qualifying Race del Gran Premio di Germania, settimo round del Mondiale MXGP 2026. Tre italiani sono entrati nella top 10.

Romain Febvre si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Teutschenthal abbiamo assistito ad una gara intensa con il francese della Kawasaki che ha condotto le danze fino al traguardo, nonostante il tentativo finale di Tim Gajser che ha provato la beffa negli ultimissimi giri. A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando Lucas Coenen con 294 punti contro i 291 di Jeffrey Herlings, mentre è terzo Romain Febvre con 241. Quarto Tim Gajser a quota 232, quinto Tom Vialle con 219. Romain Febvre (Kawasaki) ha vinto la Qualifying Race sulla pista teutonica con un margine di vantaggio di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Romain Febvre fa sua la Qualifying Race del GP di Germania. Tre italiani nella top10

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Is Romain Febvre the Best French MX Rider of All Time!

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