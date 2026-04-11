MXGP Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race del GP di Sardegna Sesto Andrea Adamo

Jeffrey Herlings ha vinto la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto evento del campionato mondiale di MXGP 2026. La gara si è svolta nel contesto del circuito sardo, con Herlings che ha concluso davanti agli altri concorrenti. Tra i piloti in gara, si è distinto anche Andrea Adamo, che si è classificato sesto. La competizione ha visto una serie di sorpassi e momenti di tensione tra i partecipanti.

Jeffrey Herlings ha fatto sua la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MXGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Riola Sardo l’olandese della Honda ha piazzato la manche perfetta e si prepara nel migliore dei modi per le due gare di domani. La Qualifying Race è andata all’olandese Jeffrey Herlings (Honda) con un margine di vantaggio di 4.3 secondi sul francese Romain Febvre (Kawasaki) mentre è terzo lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 8.7. Quarta posizione per il francese Tom Vialle (Honda) a 12.6, mentre in quinta troviamo il belga Lucas Coenen (KTM) a 13.4. Sesta posizione per Andrea Adamo (KTM) a 30.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race del GP di Sardegna. Sesto Andrea Adamo Leggi anche: MXGP: Adamo fuori dalla top 10 in gara-1 al GP di Argentina. Vince Herlings MXGP, Lucas Coenen si aggiudica Gara-2 del GP di Svizzera ma il round va aLucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, mentre il round elvetico è andato a Tom...