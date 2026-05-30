L’Estate 2026 all’Accademia dei notturni di Villa Ranuzzi Cospi è iniziata con musica, visite guidate e un’area dedicata alla gastronomia chiamata ‘Allegra in campagna’. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto ascoltare concerti, esplorare la villa attraverso tour e assaporare specialità culinarie in un’atmosfera all’aperto. La manifestazione è stata aperta ufficialmente con un programma vario e coinvolgente.

Al via l’Estate 2026 all’Accademia dei notturni di Villa Ranuzzi Cospi. Musica, visite guidate e il gusto di ‘Allegra in campagna’, lo spazio dedicato alla gastronomia. Cultura, musica, arte, incontri e sapori della tradizione saranno protagonisti del cartellone organizzato dalla Pro loco, con presidente Pierfranco Del Mastro, in collaborazione con l’agenzia bolognese Cr3are. Dal primo giugno apre lo spazio ‘Allegra in campagna’, con la gastronomia legata ai sapori del territorio e momenti dedicati ai produttori locali. Tra gli eventi due visite guidate alla villa, previste il 21 giugno e il 29 luglio, occasioni speciali per scoprire gli ambienti, la storia e il fascino di una delle dimore storiche più suggestive del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica, visite guidate, sapori. Lo show a Villa Ranuzzi Cospi

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