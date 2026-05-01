Durante le giornate di primavera in diverse città, si svolgono eventi come show cooking, laboratori, visite guidate e esposizioni di fotografie. Le attività si svolgono tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, offrendo un calendario ricco di iniziative per i partecipanti. Questi eventi spaziano tra momenti di intrattenimento e approfondimento culturale, coinvolgendo il pubblico in diverse modalità di partecipazione.

Giornate di primavera e di festa da vivere tra i vari eventi spalmati tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Partiamo da Modena: divertimento, artigianato, enogastronomia e sport si danno appuntamento al quartiere fieristico fino a domenica, con l’87ª Fiera di Modena. Oltre 20mila metri quadri di aree espositive: soluzioni per la casa, shopping, elettronica, ‘Sport Village’ con il rapatennis (racchettoni, tennis e padel). Da oggi a domenica, Carpi ospita la 5ª edizione del concorso corale nazionale Giuseppe Savani, all’Auditorium San Rocco. Dalla Spagna alla Scozia, a Formigine, fino a domenica, sbarca il mercato internazionale ‘Regioni d’Europa’: artigianato, street food di qualità internazionale, eccellenze del Made in Italy.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Show cooking e laboratori. Visite guidate e mostra di foto

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