Visite guidate a villa e parco Bolasco

Sabato 2 e domenica 3 maggio, ARKA organizza visite guidate a Villa Bolasco e al suo parco, situati a Castelfranco Veneto. I due siti sono di proprietà dell’Università degli Studi di Padova e saranno aperti al pubblico durante il fine settimana. Le visite permetteranno di conoscere gli ambienti della villa e le aree verdi che la circondano. L'ingresso è previsto in queste due giornate, con turni programmati per i partecipanti.

Sabato 2 Maggio e Domenica 3 Maggio ARKA organizza alcune visite guidate a Villa Bolasco e al suo Parco, siti ubicati a Castelfranco Veneto, che appartengono all’Università degli Studi di Padova. La Villa ed il suo Parco coprono la superficie di circa 8 ettari, nella quale si trovano canali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita guidata a villa e parco BolascoARKA organizza la visita guidata a Villa Bolasco e al suo Parco, ubicati a Castelfranco Veneto, ma che appartengono all’Università degli Studi di... Visite guidate al Parco di Villa Durazzo Pallavicini per la fioritura del camelieto storicoSabato 28 febbraio riaprono i cancelli del Parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, con una grande novità per i visitatori. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Visite guidate a Villa e Parco Bolasco - Maggio; Patrizi in villa - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica il 12 aprile 2026; Visite guidate serali a Villa Cerami; Visite guidate alla Villa Museo Giacomo Puccini a Torre del Lago -. Visite guidate a Villa e Parco Bolasco - MaggioSabato 2 Maggio e Domenica 3 Maggio ARKA organizza alcune visite guidate a Villa Bolasco e al suo Parco, siti ubicati a Castelfranco Veneto, che appartengono all’Università degli Studi di Padova. La V ... trevisotoday.it Visite guidate a Villa Mensa, ogni terza domenica mensileTornano da oggi le visite guidate a Villa Mensa. Il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore sarà visitabile la terza domenica del mese: 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 21 ... ilrestodelcarlino.it Dal 2 maggio tornano le visite guidate a Susa, la porta d'Italia! Ogni tour, un tema ed un'esperienza diversa Un viaggio affascinante tra storia, cultura e tradizioni, accompagnati da guide esperte alla scoperta di una delle città più suggestive del Piemonte. - facebook.com facebook AGENDA IRCI! VISITE GUIDATE! Giovedì 16 Aprile 2026, h. 17:30 [Prof.ssa M. Parladori, guida] vi attendiamo qui all'IRCI, in via Torino, 8, Trieste... per una nuova visita guidata alla mostra "Modernismi. La Venezia Giulia fra Liberty e Art Déco". Non serve pren x.com