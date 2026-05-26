Musica sport e street food a Modena esplode la festa con il festival Moodna Park

Notizia in breve

A Modena si svolge il festival Moodna Park, con musica dal vivo, dj set e street food. L’evento si svolge all’aperto, con aree relax, market creativi e attività sportive. Sono previste diverse giornate di spettacoli e intrattenimento, attirando migliaia di persone ogni giorno. L’iniziativa si concentra su socialità e divertimento, coinvolgendo il pubblico con un’offerta variegata di intrattenimento e attività.