Musica sport e street food a Modena esplode la festa con il festival Moodna Park

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Modena si svolge il festival Moodna Park, con musica dal vivo, dj set e street food. L’evento si svolge all’aperto, con aree relax, market creativi e attività sportive. Sono previste diverse giornate di spettacoli e intrattenimento, attirando migliaia di persone ogni giorno. L’iniziativa si concentra su socialità e divertimento, coinvolgendo il pubblico con un’offerta variegata di intrattenimento e attività.

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Un evento pensato per vivere la città all’aria aperta, tra concerti dal vivo, dj set, aree relax, market creativi e attività sportive, in un mix di energia, socialità e divertimento che punta a coinvolgere migliaia di persone ogni giorno.Il festival animerà il parco con quattro aree tematiche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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