PICNIC IN THE PARK | il primo maggio al Parco Caracalla una giornata tra musica food mercatini e tante risate

Il primo maggio, il Parco Caracalla a Roma ospita l’evento PICNIC IN THE PARK, che prevede musica, bancarelle di cibo e mercatini. La giornata si svolge nel centro della città, con tante persone che partecipano per trascorrere momenti all’aperto. L’iniziativa rappresenta la riapertura ufficiale del parco dopo i lavori di ristrutturazione. L’evento si svolge durante tutto il giorno, con attività e intrattenimento per adulti e bambini.

Roma centro torna a respirare: il 1 maggio inaugura Parco Caracalla con la manifestazione PICNIC IN THE PARK.Il 1° maggio attesissima maxy apertura con Geppo Show e il concertone dedicato alla musica dei grandi cantautori romani, tra natura, picnic, comedy, street food, hippie market e grandi.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Torna a sbocciare il "Parco dei tulipani" tra mulini a vento, mercatini, gonfiabili e street foodIl giardino di Villa Lodi Fè continua a fiorire di mille colori e profumi: da venerdì 17 a domenica 19 aprile riaprono i cancelli sull'angolo... La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Parco Caracalla, l'inaugurazione con Geppo Show; Apre venerdì la mostra di Imt con gli spartiti. Parco Caracalla, l'inaugurazione con Geppo ShowIl 1 maggio inaugura Parco Caracalla. All'apertura ci sarà il Geppo Show e un concertone dedicato alla musica dei grandi cantautori romani, tra natura, picnic, comedy, street food e hippie market. romatoday.it