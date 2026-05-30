Musica e fede con Serena Noceti
Una serata dedicata alla musica e alla fede si è svolta durante l’evento mensile. Il programma, chiamato “Prendi e Mangia”, offre momenti di ascolto e riflessione sulla Parola di Dio. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio, anche senza un legame diretto con ambienti religiosi. La partecipazione ha visto la presenza di Serena Noceti, che ha contribuito con la sua musica e il suo messaggio.
Proseguono gli appuntamenti mensili col " Prendi e Mangia " per "assaggiare la Parola di Dio " con lo scopo di "offrire momenti di ascolto e di riflessione che possano toccare temi e interessi più vari per un pubblico non necessariamente legato o vicino ad ambienti ecclesiali". "Portare Cristo nelle vene dell’umanità. Ascoltare, annunciare, vivere" il tema per questo 2026, come dicono gli organizzatori, "la riscoperta della presenza incarnata della Parola capace di attraversare le domande, le ferite e le speranze del nostro tempo. Una Parola di Dio che coinvolge ed incide sulle relazioni, entra nei linguaggi e incide nelle scelte personali e collettive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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