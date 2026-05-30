musica e fede con serena noceti

Notizia in breve

Una serata dedicata alla musica e alla fede si è svolta durante l’evento mensile. Il programma, chiamato “Prendi e Mangia”, offre momenti di ascolto e riflessione sulla Parola di Dio. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio, anche senza un legame diretto con ambienti religiosi. La partecipazione ha visto la presenza di Serena Noceti, che ha contribuito con la sua musica e il suo messaggio.