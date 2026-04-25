Paolo Martini incanta Casa Serena | la musica che emoziona il cuore

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore Paolo Martini ha tenuto un concerto presso Casa Serena, coinvolgendo gli ospiti con la sua musica dal vivo. L'evento è stato organizzato dalla cooperativa Maris con l’obiettivo di offrire un momento di ascolto e socializzazione, contrastando la solitudine tra le persone che vivono nella struttura. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno apprezzato le canzoni interpretate dall’artista.

? Cosa sapere Il cantautore Paolo Martini ha tenuto un concerto per gli ospiti di Casa Serena.. L'iniziativa della cooperativa Maris mira a contrastare la solitudine attraverso la musica dal vivo.. Il ventiquattrenne cantautore sanremese Paolo Martini ha trasformato il pomeriggio a Casa Serena in un momento di profonda connessione emotiva, emozionando gli ospiti della struttura con le sue corde e la sua voce durante un concerto dal vivo. La musica ha riempito gli spazi di Casa Serena, portando una ventata di freschezza grazie alla partecipazione del musicista nato a Sanremo. L’artista, che ha costruito il proprio percorso musicale partendo dagli studi di batteria presso la scuola Respighi della città ligure all’età di 5 anni, ha saputo coinvolgere l’uditorio con un repertorio che spazia dal pop alle suggestioni più intime.🔗 Leggi su Ameve.eu

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