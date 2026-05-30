Massarosa, 20 maggio 2026 – E’ morta Cristiana Del Bucchia, 58 anni, ex assessora e consigliera comunale di Massarosa, persona molto amata e conosciuta. Era consulente direzionale presso l’azienda commerciale Foralcom e lascia il figlio Gianmarco, la madre Ughetta Dini, il fratello Marco e il compagno David Simonini. Cristiana era piena di vita, anzi “era la vita”, dicono le amiche e gli amici: quella vita che tra famiglia, lavoro, politica e ballo la rendeva interessante, attraente e simpatica, capace di trascinarti nel suo variegato e profondo universo. Quella vita che nel 2022 le aveva già giocato un tremendo scherzo per un aneurisma che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore un’ex consigliera comunale: lutto per la scomparsa di Cristiana Del Bucchia

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Ocean Ridge announces death of town commissioner David Hutchins

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