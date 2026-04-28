Muore a 102 anni travolto dal trattore | il lutto per la scomparsa di Elio Cecchi

Un uomo di 102 anni è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in un terreno agricolo. Secondo quanto riferito, il suo trattore si è ribaltato mentre stava lavorando nei campi. L’episodio si è verificato questa mattina in una frazione del comune. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima era nota nel territorio per la sua lunga attività agricola.

Massarosa, 28 aprile 2026 – Tragedia a Bozzano, frazione di Massarosa. Elio Cecchi, 102 anni, agricoltore, è morto nel ribaltamento del suo trattore in un terreno. I soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco sono scattati subito. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di lunedì 27 aprile. L’uomo, ancora in forma e in forze a dispetto dell’età, non aveva mai smesso di lavorare. Era molto conosciuto per la sua attività. Profondo il cordoglio da parte della gente. Anche il Comune di Massarosa, con la sindaca Simona Barsotti, ha inviato un messaggio: “Addio al partigiano Elio Checchi, 102 anni – si legge...🔗 Leggi su Lanazione.it

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