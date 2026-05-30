Una persona è morta cadendo mentre saliva i gradoni di una scalinata nel borgo di Monteggiori. È accaduto nel pomeriggio, mentre l’uomo si trovava in salita. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima si è accasciata a terra durante il cammino e sono stati chiamati i soccorsi, che però sono arrivati troppo tardi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Camaiore, 30 maggio 2026 – Si è accasciata a terra mentre a piedi stava salendo i gradoni che portano al paese di Monteggiori, frazione del comune di Camaiore. Forse un malore alla base della perdita di equilibrio. Fatto sta che, cadendo, la donna, una sgnora di 75 anni residente proprio a Monteggiori. ha battuto la testa ed è deceduta. Un malore o un incidente che avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione e che ha lasciato sotto choc i familiari, gli amici e l’intero paese che ben conosce la persona deceduta. Inutili sono stati i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori del 118 che avevano allertato anche l’elicottero Pegaso che ha volteggiato a lungo sopra i tetti delle case di Monteggiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore cadendo mentre sale la scalinata nel paese: tragedia nel borgo, inutili i soccorsi

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