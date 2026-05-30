Nella notte a Quarrata, un’auto si è ribaltata, provocando la morte di un giovane di 21 anni. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale, poco dopo mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vettura è finita fuori strada, capovolta tra cespugli e detriti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

PISTOIA – Una tragedia della strada ha sconvolto nella notte la comunità di Quarrata, nel pistoiese, dove un giovanissimo di appena 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il terribile schianto si è consumato intorno alle 3 all’interno del territorio comunale, precisamente in località Campiglio, lasciando un bilancio pesantissimo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vettura su cui viaggiavano la vittima e un amico stava percorrendo le strade della frazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente impazzita. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa ribaltandosi violentemente su se stesso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Muore a 21 nell’auto ribaltata: dramma di notte a Quarrata

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come persona inglese, questa è la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia vita. reddit

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