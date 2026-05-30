Un giovane di 21 anni è morto nella notte in un incidente stradale a Quarrata, quando l’auto si è ribaltata. Un altro ragazzo che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Quarrata, 30 maggio 2026 – Grave incidente stradale avvenuto nella notte di oggi, 30 maggio, in località Campiglio a Quarrata. Un giovane di 21 anni ha perso la vita nello schianto con la propria auto. E’ accaduto in un tratto di leggera discesa, nei pressi di un semaforo, in una zona dove anche in passato si erano verificati incidenti molto gravi. Ancora da chiarire la dinamica, ma da quanto appreso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. A bordo dell’auto, oltre al 21enne, c’era anche un’altra persona. Si tratta di un amico della vittima, rimasto ferito in maniera grave. Il fatto è accaduto intorno alle 3 di notte. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori del 118, ma i due giovani erano rimasti incastrati nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 21 anni nell’auto ribaltata, lo schianto nella notte. Grave l’amico che viaggiava con lui

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AUTO SI RIBALTA: MUORE 96ENNE, GRAVE LA MOGLIE

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