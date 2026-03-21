Roma a 17 anni muore con la microcar | schianto fatale contro un' auto sulla Colombo Il dramma nella notte

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella notte a Roma, quando la sua microcar si è scontrata con un'auto sulla strada Colombo. L’incidente è avvenuto intorno alle prime ore del mattino e ha provocato la morte immediata del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

ROMA - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte. E' successo poco prima delle 2 all’altezza del km 12.600 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Lo schianto Alla guida di una minicar Ligier, la vittima si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notte Articoli correlati Incidente nella notte sulla Colombo tra auto e microcar: morto un ragazzo di 17 anniTragedia nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma dove un ragazzo di diciassette anni è morto in uno scontro tra microcar e auto. Roma, scontro tra una microcar e un'auto sulla Colombo: morto un 17enneL'auto guidata da un uomo di 53 anni, ferito un amico del ragazzo a bordo della Ligier Una selezione di notizie su Roma a 17 anni muore con la microcar... Temi più discussi: Usano il coltello ma non sono criminali, il report di Save the children sui minori a Roma e nel Lazio; Roma, inizio 2026 con ottime aspettative per gli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse; 165 anni d'Italia: Il Quirinale si veste a festa per il cambio della guardia solenne; Torneo delle Regioni: il 20 marzo a Roma la presentazione della 62ª edizione di calcio a 5. Scontro tra un’auto e una minicar a Roma, morto un ragazzo di 17 anniLo schianto sulla Cristoforo Colombo, in direzione Ostia. La vittima era alla guida del quadriciclo, ferito il passeggero che era con lui e l’uomo al volante dell’altro veicolo ... quotidiano.net Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notteROMA - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte. E' successo poco prima delle 2 ... ilmessaggero.it Incidente all’alba all'altezza di Castel Romano: ferito il conducente, carreggiata ridotta e pesanti rallentamenti verso la Roma. facebook #Roma, crisi senza fine: il gol di Gatti ha spezzato gli equilibri, Gasperini vacilla! x.com