Una piattaforma di e-commerce è stata multata per aver venduto prodotti illegali e pericolosi, con un importo che supera ogni precedente. La sanzione è stata applicata a seguito di controlli che hanno riscontrato la presenza di articoli non conformi alle normative vigenti. La multa rappresenta la più alta mai comminata in casi simili, evidenziando l’attenzione delle autorità su questa tipologia di infrazioni. La decisione si basa su verifiche che hanno evidenziato la vendita di prodotti che non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalla legge.

Una multa così non s’era mai vista. Letteralmente, perché è quella con l’importo più alto di sempre, quasi il doppio della maxi sanzione che ha dicembre è arrivata a X: l’ex Twitter ha dovuto pagare 120 milioni di euro, Temu (una delle principali piattaforme di e-commerce, cinese, quotata al Nasdaq, controllata dalla società Pdd Holdings, con base operativa a Dublino per poter operare in Occidente) ne dovrà versare 200. È la commissione europea che lo ha deciso e che ha calcolato il dovuto: il più salato (appunto) per violazioni del dsa, al secolo il digital services act, il regolamento Ue per lo spazio digitale che ha mille problemi e forse... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Multa a Temu, "prodotti illegali e pericolosi": la scoperta

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EU fines Temu $232M for allowing sale of illegal products

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