La Commissione europea ha multato Temu, piattaforma di e-commerce cinese, con una sanzione di 200 milioni di euro. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato la vendita di prodotti illegali e pericolosi sulla piattaforma. La multa arriva a seguito di controlli e verifiche condotte dai regolatori europei. Non sono state fornite ulteriori dettagli su eventuali azioni correttive o procedure future.

Bruxelles, 28 maggio 2026 – La Commissione europea colpisce Temu con una sanzione da 200 milioni di euro. La piattaforma cinese di e-commerce low cost, controllata da PDD Holdings, è finita nel mirino di Bruxelles per non aver valutato in modo adeguato i rischi legati alla vendita di prodotti illegali o non conformi sul proprio marketplace. La decisione, adottata ai sensi del Digital Services Act, arriva in un momento in cui l’Unione europea sta rafforzando il controllo sulle grandi piattaforme online e sull’esplosione dei pacchi di basso valore importati nel mercato europeo. “Le valutazioni del rischio non sono un mero adempimento burocratico, bensì la spina dorsale del DSA (Digital Security Act)”, ha affermato in una nota la vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Prodotti illegali e pericolosi”. L’Europa multa Temu, colosso dell’e-commerce cinese

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