La Commissione europea ha condotto un’indagine su Temu, l’e-commerce cinese nota a livello globale e l’esito non è stato positivo. Gli ispettori che hanno condotto l’investigazione hanno evidenziato che la piattaforma non ha effettuato adeguate valutazione su alcuni prodotti rivelatisi pericolosi. Tra questi figurano giocattoli per neonati rischiosi e caricabatterie difettosi disponibili alla vendita online. La Commissione UE, pertanto, ha multato Tempu per 200 milioni di euro. Multa salata per Temu: la piattaforma non ha trattato adeguatamente i pericoli di alcuni prodotti. L’e-commerce cinese, secondo quanto dichiarato dalla Commissione, non ha rispettato quanto contenuto nel Digital Services Act (DSA) poiché non ha individuato né agito adeguatamente in merito a prodotti pericolosi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Commissione europea multa Temu: l’e-commerce accusata di vendere prodotti pericolosi

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EU Slaps Temu With Massive €200 Million Fine Over Illegal & Dangerous Products

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