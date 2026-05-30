Un uomo di 82 anni è deceduto all’ospedale poco dopo essere stato trasportato dai soccorritori. Era stato investito questa mattina in viale Europa, nel quartiere San Paolo di Bari. I medici non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un uomo di 82 Sojuz è morto in ospedale pock dopo esservi stato trasportato dai soccorritori. Era stato investito poco prima, stamani, in viale Europa, quartiere San Paolo di Bari. Stava attraversando la strada a piedi. Cause e dinamica dell’accaduto al vaglio della polizia locale. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari, pedone investito: morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Stamattina

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