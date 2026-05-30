Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race nel Mugello, battendo Martin negli ultimi giri. Fernandez è riuscito a resistere agli attacchi finali di Martin grazie alla gestione efficace della gomma posteriore, che gli ha permesso di mantenere il passo. La strategia di usura degli pneumatici ha favorito la casa produttrice dell’Aprilia, che ha visto salire sul podio. La gara si è conclusa con Fernandez primo, Martin secondo e un altro pilota terzo.

? Punti chiave Come ha fatto Fernandez a resistere agli attacchi finali di Martin?. Perché la gestione della gomma posteriore ha deciso il podio Aprilia?. Chi ha causato la caduta di Bastianini durante il quinto giro?. Quali conseguenze avrà questa vittoria sul futuro contrattuale di Raul Fernandez?.? In Breve Di Giannantonio terzo e Bezzecchi quarto dopo la partenza difficile di quest'ultimo.. Bastianini abbandona al quinto giro mentre Bagnaia recupera fino al settimo posto.. Fernandez batte Martin con un distacco finale di 1,2 secondi.. Marquez chiude al quinto posto dopo il sorpasso iniziale su Bezzecchi.. Raul Fernandez trionfa nella Sprint Race di Mugello battendo Jorge Martin in una sfida diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello, Raul Fernandez batte Martin e conquista la Sprint Race

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