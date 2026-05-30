MotoGp Fernandez batte Martin nella sprint al Mugello Pole a Bezzecchi
Nella sprint race di MotoGP al Mugello, Fernandez ha battuto Martin, mentre Bezzecchi ha ottenuto la pole position. Questa tappa italiana segna la prima vittoria e pole per Aprilia in questa stagione, grazie alla sua superiorità sul circuito toscano. La gara ha visto Fernandez prevalere su Martin, con Bezzecchi che si è piazzato in prima fila. La giornata ha confermato la competitività del team Aprilia sul tracciato.
La prima tappa italiana di questa lunga stagione di MotoGp sorride all’Aprilia che riesce a capitalizzare la propria superiorità portando a casa la prima pole position e la prima vittoria nella sprint race sul tracciato del Mugello. La casa di Noale sembra averne decisamente di più rispetto alle rivali e, dopo che Jorge Martin aveva battuto il record di velocità sulla pista toscana nelle libere, vede il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi abbattere il muro dell’1:44 e prendersi la pole position. Alle sue spalle le altre due Aprilia di Fernandez e Martin, per una storica prima fila per la casa veneta. Nella sprint race, il pilota romagnolo parte male, scivola in sesta posizione e deve accontentarsi del quarto posto dietro ad un convincente Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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