motogp fernandez batte martin nella sprint al mugello pole a bezzecchi

Notizia in breve

Nella sprint race di MotoGP al Mugello, Fernandez ha battuto Martin, mentre Bezzecchi ha ottenuto la pole position. Questa tappa italiana segna la prima vittoria e pole per Aprilia in questa stagione, grazie alla sua superiorità sul circuito toscano. La gara ha visto Fernandez prevalere su Martin, con Bezzecchi che si è piazzato in prima fila. La giornata ha confermato la competitività del team Aprilia sul tracciato.