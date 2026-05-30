Mugello Bezzecchi spacca il record con Aprilia | pole tutta rosa

Notizia in breve

Nel circuito del Mugello, un pilota ha stabilito il nuovo record di pole position, segnando un tempo che ha sancito il miglior risultato di sempre per la sua moto. La prestazione ha sorpreso, considerando che il record precedente era rimasto imbattuto per un periodo. La pole position è stata conquistata con un tempo che ha superato di molto le prestazioni degli altri concorrenti in qualifica. La prima fila è dominata da questa moto, mentre resta da vedere quale altro pilota potrà sfidare questa supremazia.