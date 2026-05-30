Mugello Bezzecchi spacca il record con Aprilia | pole tutta rosa
Nel circuito del Mugello, un pilota ha stabilito il nuovo record di pole position, segnando un tempo che ha sancito il miglior risultato di sempre per la sua moto. La prestazione ha sorpreso, considerando che il record precedente era rimasto imbattuto per un periodo. La pole position è stata conquistata con un tempo che ha superato di molto le prestazioni degli altri concorrenti in qualifica. La prima fila è dominata da questa moto, mentre resta da vedere quale altro pilota potrà sfidare questa supremazia.
? Domande chiave Come ha fatto Bezzecchi a segnare il record chiudendo gli occhi?. Chi riuscirà a rompere il monopolio Aprilia in prima fila?. Come gestirà Marquez la ripartenza dopo il periodo di stop?. Quali strategie useranno i piloti Ducati per superare le Aprilia?.? In Breve Bezzecchi segna il record con 1'43921; Fernandez secondo e Martin terzo.. Seconda fila occupata da Marquez, Aldeguer e Bagnaia con moto Ducati.. Bezzecchi indossa un casco dedicato alla memoria di Alex Zanardi.. Di Giannantonio settimo e Morbidelli nono con Ducati VR46.. Bezzecchi spacca il record al Mugello con l’Aprilia: prima fila tutta in rosa. Marco Bezzecchi ha segnato il miglior tempo di sempre al Gran Premio d’Italia con un 1’43921 cronometrato oggi a Mugello. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Bezzecchi show, pole al Mugello e prima fila tutta Aprilia con Fernandez e Martin: Marc Marquez 4°
MotoGP, Bezzecchi conquista la pole al Mugello: prima fila tutta Aprilia nel GP d’ItaliaMarco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Italia al Mugello, stabilendo anche il nuovo record della pista.
Si parla di: MotoGP, Bezzecchi: Al Mugello i tifosi daranno una spinta in più.
LIVE MotoGP Mugello, la gara sprint in diretta: Bezzecchi sfida Martin e BagnaiaLe qualifiche della MotoGP del GP Italia al Mugello: Bezzecchi in pole davanti a Fernandez e Martin nella gara di domani ... fanpage.it
MotoGP | GP Mugello, Bezzecchi: Aprilia merita il main sponsor per tutto il duro lavoroMotoGP GP Mugello Aprilia Racing - Marco Bezzecchi ha vissuto un venerdì di prove libere in costante crescita, riuscendo a gestire al meglio una giornata tutt'altro che semplice dal punto di vista del ... motograndprix.motorionline.com