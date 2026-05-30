Il Comune di Napoli ha annunciato nuove restrizioni sulla movida, con l’introduzione di una chiusura anticipata per bar e minimarket nelle aree più frequentate. La misura entrerà in vigore dal prossimo fine settimana e mira a ridurre il caos notturno. Non sono state fornite indicazioni su eventuali sanzioni o ulteriori restrizioni. La decisione segue un aumento di segnalazioni relative a comportamenti disturbanti nelle zone interessate.

Il Comune di Napoli introduce una stretta sulla movida: dal prossimo weekend scatta la chiusura anticipata per bar e minimarket nelle zone calde della città. L’amministrazione comunale partenopea ha deciso di intervenire drasticamente per regolamentare la vita notturna e tutelare la quiete pubblica nei quartieri più caldi della città. Il fenomeno della movida selvaggia finisce così nel mirino di una nuova e severa ordinanza sindacale, firmata dal primo cittadino Gaetano Manfredi, che introduce divieti stringenti sulla vendita di alcolici e sugli orari di chiusura dei locali commerciali. Il provvedimento mira a trovare un punto di equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti, esasperati dagli schiamazzi e dal degrado, e le legittime esigenze economiche degli operatori del settore del divertimento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Movida: pugno di ferro del Comune di Napoli con nuove restrizioni e stop al caos notturno

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