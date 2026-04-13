Rifiuti abbandonati al Parco Madonna del Carmelo pugno di ferro del Comune | scattano le multe

Il Comune di San Cipriano Picentino ha annunciato l’adozione di sanzioni per il fenomeno di rifiuti lasciati in modo illecito nel Parco Madonna del Carmelo. L’amministrazione ha confermato di aver identificato un caso recente di abbandono di rifiuti e di aver applicato le multe previste dalle normative vigenti. La misura mira a contrastare comportamenti illeciti e a tutelare l’ambiente locale.

Il Comune di San Cipriano Picentino torna a ribadire con forza il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e del territorio, denunciando un nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti. Nella mattinata di oggi, durante le consuete attività di controllo, la Polizia Locale è intervenuta a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Rifiuti di Fisciano abbandonati a Pellezzano: scattano controlli e multeA Pellezzano continuano, senza sosta, i controlli per frenare l’onda lunga dell’inciviltà diffusa, che in questo caso travalica anche i confini... Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multeSacchi neri abbandonati in strada, rifiuti ingombranti ammassati nei parcheggi, buste della spazzatura appoggiate alle campane del vetro.