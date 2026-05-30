MotoGP su TV8 orario gara GP Italia 2026 | programma in chiaro 31 maggio

Il GP d’Italia al Mugello il 31 maggio chiuderà la settima tappa del Motomondiale 2026. La giornata prevede il warm-up della MotoGP e le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmesse in chiaro su TV8. La programmazione inizia con il warm-up, seguito dalle competizioni delle tre categorie. La gara di MotoGP si svolgerà nel pomeriggio.

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la settima tappa stagionale domani, domenica 31 maggio: per il GP d’Italia, al Mugello, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP d’Italia 2026, settima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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