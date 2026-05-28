MotoGP su TV8 | orari GP Italia 2026 il programma in chiaro dal 29 al 31 maggio

Il Gran Premio di Italia di MotoGP si svolgerà dal 29 al 31 maggio 2026. La Sprint Race è prevista per sabato 30 alle 15:00, mentre la gara principale si terrà domenica 31 alle 14:00. La gara sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Il Gran Premio di Italia di MotoGP si disputerà dal 29 al 31 maggio. La Sprint del settimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 30, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 31. Si gareggerà per la trentaduesima volta consecutiva al Mugello. Un tempo, GP d’Italia era conosciuto come “Gran Premio delle Nazioni” e ha assunto l’attuale denominazione solo dagli anni ’90, quando peraltro ha trovato dimora fissa nell’autodromo ubicato a Scarperia e San Piero. In precedenza si correva a rotazione su altre piste, quali Monza, Imola e Misano. Poi, dal 1994 è cominciata l’epoca contemporanea, quella del GP d’Italia sempre al Mugello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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