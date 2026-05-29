Sabato 30 maggio, al Mugello, si svolgono le FP2, le qualifiche e la Sprint GP d’Italia 2026 per MotoGP, Moto2 e Moto3. La settima tappa stagionale del Motomondiale si svolge in chiaro su TV8. Le sessioni sono in programma durante la giornata e determinano la griglia di partenza e le posizioni per le gare. La Sprint GP è valida per il calendario ufficiale della categoria.

La settima tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 30 maggio, per il GP d’Italia, vedrà andare in scena al Mugello le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP d’Italia 2026, settima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Italia 2026: programma in chiaro 30 maggio

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