MotoGp sprint Italia | Fernandez sorprende tutti e domina Martin e Diggia sul podio
Durante la gara di MotoGp sprint al Mugello, Raul Fernandez ha conquistato la vittoria, interrompendo la serie di successi italiani nelle prime sessioni. Dietro di lui, sul podio, sono saliti Martin e Dighia. La competizione si è svolta il 30 maggio 2026, con Fernandez che ha dominato la corsa. Martin e Dighia hanno completato il podio, mentre Fernandez ha sorpreso tutti con una performance inaspettata.
Barberino del Mugello 30 maggio 2026 - Era stato un assolo tutto Tricolore nelle prime sessioni del Mugello, ma Raul Fernandez sorprende tutti e interrompe questa striscia. Lo spagnolo si prende subito la vetta e domina la sprint tra le colline toscane, davanti a Jorge Martin in un uno-due tutto spagnolo. Alle loro spalle Fabio Di Giannantonio porta a podio la Ducati, davanti a Marco Bezzecchi e poi Marc Marquez. Francesco Bagnaia paga una pessima partenza e conclude solo settimo, dietro a Fermin Aldeguer, mentre Ai Ogura e Pedro Acosta completano la zona punti. La gara. Quindici curve tra i saliscendi delle colline toscane da vivere tutto d'un fiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
¡MARC MÁRQUEZ SORPRENDE LIDERANDO! RAÚL FERNANDEZ VENCE A MARTÍN | RESUMEN SPRINT GP ITALIA 2026
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