MotoGp sprint Italia | Fernandez sorprende tutti e domina Martin e Diggia sul podio

Notizia in breve

Durante la gara di MotoGp sprint al Mugello, Raul Fernandez ha conquistato la vittoria, interrompendo la serie di successi italiani nelle prime sessioni. Dietro di lui, sul podio, sono saliti Martin e Dighia. La competizione si è svolta il 30 maggio 2026, con Fernandez che ha dominato la corsa. Martin e Dighia hanno completato il podio, mentre Fernandez ha sorpreso tutti con una performance inaspettata.