Nel Gran Premio di MotoGP sprint in Brasile, Marc Marquez ha conquistato la vittoria battendo in volata Francesco Bagnaia. Quarto posto per il leader della classifica generale, che ha comunque mantenuto la posizione. Il pilota di Honda ha aumentato la sua presenza sul podio, mentre il collega di Ducati ha ottenuto il suo primo successo stagionale. Un ritorno alle gare decisivo per alcuni e un passo avanti per altri.

Goiania (Brasile) 21 marzo 2026 - Torna a mostrare i muscoli Marc Marquez, torna a vincere il catalano di Ducati. Il numero 93 si rimette davanti a tutti e conquista la prima sprint brasiliana della storia della MotoGP, battendo nel finale Di Giannantonio, leader per tre quarti di gara. Completa il podio Martin, davanti a Bezzecchi e Ogura, con lo spagnolo a tornare sul podio dopo la travagliata scorsa stagione con mille infortuni. Conclude ottavo Bagnaia, autore di un'ottima partenza, ma mai brillante in gara. Resta leader iridato Acosta, arrivato nono al traguardo. La gara. Ritardata di quasi un'ora e mezza la partenza a causa di una buca formatasi sul rettilineo principale dopo le qualifiche della MotoGP. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGP sprint Brasile: Marquez batte Diggia nel finale, Martin torna sul podio

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