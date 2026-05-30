Durante la Sprint del GP Italia 2026 di MotoGP, Fernandez ha concluso in prima posizione, mentre Bezzecchi è rimasto fuori dal podio. La gara si è svolta con i piloti che hanno affrontato le ultime curve prima di terminare la sessione. La corsa si è conclusa con Fernandez al comando, seguito da altri piloti in classifica. La gara ha visto alcuni cambi di posizione e sorprese nelle ultime tornate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 15.27 Bezzecchi al sabato non va. Pessima partenza, passo mai davvero incisivo. E’ un quarto posto amaro. Ancora una volta Martin si è dimostrato superiore nelle Sprint. Pensare di vincere il Mondiale solo con il rendimento domenicale non è più possibile nella MotoGP attuale. 15.25 La classifica aggiornata del Mondiale MotoGP: 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 148 2 Jorge Martin (Aprilia) 136 3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 123 4 Pedro Acosta (KTM) 93 5 Raul Fernandez (Aprilia) 80 6 Ai Ogura (Aprilia)... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Fernandez domina la Sprint, Bezzecchi fuori dal podio

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Italia 2026 - Marco Bezzecchi Pole Position

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