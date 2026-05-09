MotoGp Bagnaia in pole e secondo nella sprint race a Le Mans Marquez a terra
Durante le qualifiche a Le Mans, il pilota italiano ha ottenuto la prima posizione, mentre nella sprint race si è classificato secondo. In questa occasione, il pilota spagnolo è finito a terra durante una delle sessioni. Bagnaia ha così superato il record storico di pole position nella MotoGP, precedentemente detenuto da un altro campione.
Pecco Bagnaia sorprende tutti e supera il mito Freddie Spencer nella classifica delle pole position di tutti i tempi nella categoria regina del motociclismo. Il piemontese della Ducati ufficiale fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Francia, togliendo la pole position in extremis al compagno di scuderia Marc Marquez. L’azzurro partirà davanti a tutti 196 giorni dopo la pole in Thailandia mentre lo spagnolo, che aveva abbassato il record del tracciato di Le Mans nella Q1 non riesce a ripetersi. Quando le moto tornano in pista per la sprint race, Jorge Martin mette una partenza clamorosa, risalendo dall’ottavo al primo posto in poche centinaia di metri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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