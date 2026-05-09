MotoGp Bagnaia in pole e secondo nella sprint race a Le Mans Marquez a terra

Durante le qualifiche a Le Mans, il pilota italiano ha ottenuto la prima posizione, mentre nella sprint race si è classificato secondo. In questa occasione, il pilota spagnolo è finito a terra durante una delle sessioni. Bagnaia ha così superato il record storico di pole position nella MotoGP, precedentemente detenuto da un altro campione.

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