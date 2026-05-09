MotoGp Marquez cade e s’infortuna nella Sprint | addio alla gara lunga

Durante la Sprint del Gran Premio di Francia a Le Mans, il pilota spagnolo di Ducati è caduto durante la gara. L’incidente ha causato un infortunio al piede destro, con una frattura del quinto metatarso. Dopo la caduta, il pilota è stato soccorso e portato all’ospedale per gli accertamenti medici. La sua partecipazione alla gara lunga è stata quindi compromessa.

Les Mans, 9 maggio 2026 – Infortunio per Marc Marquez. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo della Ducati è stato protagonista di una brutta caduta durante la Sprint del Gp di Francia di MotoGp e ha riportando un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso (leggi qui). Marquez volerà a Madrid, saltando quindi il Gran Premio di Le Mans di domani e anche il prossimo Gp di Catalogna, e lì sarà operato. “Dopo un controllo medico e una radiografia Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo, per una frattura al quinto metatarso nel piede destro”, fa sapere in una nota la scuderia di Borgo Panigale, “stasera volerà a Madrid per sottoporsi a un intervento chirurgico”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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