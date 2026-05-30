MotoGP oggi in tv GP Italia 2026 | orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8 e Sky

Sabato 30 maggio sul circuito del Mugello si svolgono le qualifiche e la Sprint Race del GP Italia 2026. I piloti del Motomondiale 2026 cercano il miglior tempo nelle prove ufficiali, mentre in pista si svolge anche la gara sprint per la top-class. La giornata sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con orari dedicati per qualifiche e Sprint Race.

Sabato 30 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Mugello si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate. In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. Fabio Di Giannantonio, vincitore in Catalogna, ha dato un seguito a quanto di buono fatto in Spagna, andando a ottenere il miglior tempo del time-attack del venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, GP Catalunya: gli highlights della Sprint Race a Barcellona

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