MotoGp Mugello vola Fernandez Diggia e Bez ci sono | favoriti e strategie

Durante il Gran Premio d’Italia al Mugello, il pilota spagnolo Fernandez ha ottenuto la pole position, mentre Diggia e Bez sono presenti in gara. La competizione si svolgerà domenica, con una sfida tra i piloti spagnoli e italiani. Sono state annunciate alcune strategie di gara, ma ancora non si conoscono i dettagli. La corsa promette di essere molto combattuta, con i favoriti pronti a scendere in pista.

Mugello, 30 maggio 2026 – Un gran premio d’Italia tutto da seguire. La Moto gp al Mugello regala sempre spettacolo e la gara lunga della domenica vedrà ancora una volta un duello Spagna-Italia. Per ora è uno a uno con Marco Bezzecchi in pole position e record della pista, ma Raul Fernandez ha vinto la Sprint davanti a Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Questi quattro piloti sembrano i principali candidati alla vittoria. E Marc Marquez? Rientro graduale ma positivo, anche se la forma fisica non è ancora al 100%. Griglia di partenza. Fila 1: Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:43.921; Raul Fernandez (Aprilia) 1:44.145; Jorge Martin (Aprilia) 1:44.284. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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