MotoGp Spagna | Marc Marquez vola sul bagnato ed è pole davanti a Zarco e Diggia Bez 4°

Nella sessione di qualifiche della MotoGP a Jerez de la Frontera, il pilota ha conquistato la pole position sul bagnato, precedendo di poco Zarco e Dovizioso. La gara si terrà in condizioni di pista umida, e il miglior tempo è stato ottenuto grazie a una prestazione veloce e precisa. Il quarto posto è stato occupato da un altro pilota italiano, mentre le qualifiche hanno mostrato alcune difficoltà per gli altri piloti in pista.

Jerez de la Frontera (Spagna) 25 aprile 2026 - Sarà l'aria di casa, saranno le condizioni di pista uniche o sarà un talento sconfinato, dimostrato anche nella qualifica odierna. Marc Marquez conquista la pole position sul tracciato Angel Nieto di Jerez e sia nella sprint di oggi, sia nella gara di domani, scatterà davanti a tutti in pista. In una condizione dell'asfalto piuttosto anomala, con ambiente asciutto ma pista bagnata, la Ducati numero 93 torna la più veloce del gruppo. Pole numero 104 di carriera di Marc Marquez, la quinta in carriera a Jerez de la Frontera, non scattava davanti a tutti dallo scorso agosto nel Gran Premio di Ungheria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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