F1 oggi le qualifiche del GP Giappone | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari per la pole

Oggi si svolgono le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1. La sessione sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con possibilità di visione anche in streaming. Tra i piloti in pista ci sono il pilota della Ferrari e un altro che corre per un team di rilievo. La sessione decide la posizione di partenza per la gara di domani.

La diretta delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1 2026: Leclerc e Hamilton in pista per la pole. Gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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