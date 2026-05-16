MotoGP Barcellona oggi qualifiche e pole in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming occhi su Bezzecchi e Martin

Oggi si svolgono le qualifiche della MotoGP a Barcellona, con l’attenzione rivolta alle prove per la pole position della gara di domani. Le sessioni vengono trasmesse in diretta su TV8 e Sky, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’andamento delle qualifiche. Tra i piloti più attesi ci sono Bezzecchi, in sella all’Aprilia, e Martin, che rappresenta la Ducati. La sfida tra le diverse case costruttrici si è accesa nel tentativo di ottenere il miglior tempo.

Le qualifiche della MotoGP per il GP Barcellona: Bezzecchi e l'Aprilia sfidano la ducati per la pole della gara di domani. Alle 14:55 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MotoGP, gli highlights delle qualifiche del GP di Spagna, a Jerez

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