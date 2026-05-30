Jorge Martin ha ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026. La sua prestazione mostra un passo competitivo e un feeling in miglioramento con la moto. Bezzecchi si è dimostrato molto forte sul circuito, distinguendosi tra i qualificati. La sessione si è conclusa con Martin vicino ai primi, mentre Bezzecchi ha dominato le qualifiche.

Jorge Martin ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Per lo spagnolo dell’Aprilia si tratta del miglior piazzamento stagionale in griglia, e a questo punto l’obiettivo sarà come minimo quello di giocarsi il podio sia nella Sprint che soprattutto nella gara lunga al Mugello. Martinator ha chiuso a 363 millesimi dalla pole position del compagno di squadra e leader del campionato Marco Bezzecchi, che sembra avere qualcosa in più questo weekend sul circuito toscano in termini di ritmo. “ Davvero me la sono goduta questa qualifica. Quel primo giro dietro a Morbidelli è stato veramente bello, l’ho fatto molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Il passo è buono, il feeling sta migliorando. Bezzecchi però qui è molto forte…”

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