Nella giornata di gara, il pilota ha riferito che la caduta avvenuta al mattino è stata piuttosto seria, mentre nel pomeriggio ha dichiarato di non aver trovato un buon feeling. Durante le qualifiche, i primi dieci tempi sono risultati molto ravvicinati, racchiusi in meno di tre decimi, rendendo possibile a qualsiasi concorrente di inserirsi tra i primi, anche i più esperti, rischiando di perdere posizioni importanti e di restare fuori dalla top ten.

Quando i primi dieci sono racchiusi in meno di tre decimi, anche i big rischiano di venire risucchiati dal centro gruppo e di restare esclusi dalla top10. Jorge Martin è rimasto vittima proprio di questa dinamica nelle pre-qualifiche di Barcellona, incappando in una scivolata nel peggior momento possibile e mancando l’obiettivo dell’accesso diretto al Q2 del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP. “Sto bene. È stata una giornata complicata, però andiamo avanti. La caduta di stamattina è stata veramente brutta, perché sono rimasto sotto la moto. Può essere che mi abbia tolto un po’ di fiducia in fase di frenata, può capitare. Non penso sia andata così, ma sicuramente il feeling non è stato fantastico oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “La caduta del mattino è stata brutta. Feeling non buono al pomeriggio”

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