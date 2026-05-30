MotoGp Italia pole da record di Bezzecchi e dedica a Zanardi | Ho chiuso gli occhi per metà pista | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza

Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGp al Mugello, segnando un record. Durante le qualifiche, il pilota ha dedicato la prestazione a un ex pilota paralizzato, affermando di aver chiuso gli occhi per metà pista. La griglia di partenza è stata definita dai risultati delle qualifiche, con Bezzecchi in prima fila.

È dell’Aprilia di Marco Bezzecchi la pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGp. Al Mugello, l’Aprilia è protagonista assoluta con tutta la prima fila conquistata: oltre alla pole dell’italiano con il record della pista in 1’43?921 ci sono la Trackhouse di Raul Fernandez (+0?224) e l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0?363). A seguire le Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio, che aprirà la seconda fila, con Aldeguer e Bagnaia. Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio ( dopo le super prequalifiche ) e Franco Morbidelli, in mezzo la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. “Ho chiuso gli occhi per metà pista “, ha spiegato Bezzecchi, che ha voluto ricordare Alex Zanardi, morto di recente, con un casco a lui dedicato: “Ci tenevo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Kisruh! Kualifikasi Jerez: Bezzecchi Tercepat Overtake MM93 di Balik Awal Dominan Bezzecchi MotoGP

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