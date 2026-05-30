Griglia di partenza MotoGP GP Italia 2026 | risultati e classifica qualifiche

Nella sessione di qualifiche del GP Italia 2026, le due manche di Q1 e Q2 hanno determinato la griglia di partenza. I risultati definitivi hanno stabilito le posizioni di partenza per la gara, con alcuni piloti che hanno superato le qualifiche di prima e seconda fase. La classifica finale delle qualifiche è stata resa nota dopo il termine delle sessioni, stabilendo le posizioni di partenza per la gara di domenica.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Italia: si è corso all’ Autodromo Internazionale del Mugello, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 31 maggio. Nella Q1 hanno passato il turno due spagnoli, ovvero Raul Fernandez, primo, e Pedro Acosta, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena i due azzurri impegnati, ovvero Luca Marini, 16° con la Honda, e Michele Pirro, 21° con la Ducati. GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA MOTOGP 2026. 13 Ai Ogura Aprilia... 🔗 Leggi su Oasport.it

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