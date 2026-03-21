MotoGp Brasile pole a Di Giannantonio | Bezzecchi davanti a Marquez | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza

Nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position sul circuito di Goiania, che torna nel calendario di MotoGp dopo più di trent’anni. Bezzecchi si è classificato secondo, davanti a Marquez, che ha completato la prima fila. I risultati delle qualifiche determinano la griglia di partenza per la gara di domani.

Fabio Di Giannantonio si prende la scena nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Goiania tornato nel calendario di MotoGp a distanza di oltre trent’anni. Il pilota romano della Pertamina Enduro VR46 Ducati conquista la pole position con il tempo di 1:17.410, tornando davanti a tutti in top class dopo 3 anni, 9 mesi e 21 giorni dall’ultima volta, al Mugello nel 2022. Una qualifica movimentata, segnata da cadute e colpi di scena, a partire dalla presenza in prima fila di due piloti provenienti dal Q1. Alle spalle di Di Giannantonio infatti chiude Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), staccato di appena 70 millesimi, seguito da Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), terzo a 81 millesimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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