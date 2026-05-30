Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position al Mugello con il record della pista, migliorando il tempo nelle qualifiche. La sessione si è conclusa con il pilota italiano davanti a tutti, dopo un weekend complicato a Barcellona. La gara si terrà domani, con Bezzecchi pronto a partire dalla prima posizione. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli avversari è stato ancora comunicato.

Barberino del Mugello 30 maggio 2026 - Marco Bezzecchi vola e conquista una super pole position al Mugello, tornando a mostrare i muscoli dopo il difficoltoso weekend di Barcellona. Il riminese firma il record della pista e conquista la prima posizione in griglia, con tanto di dedica ad Alex Zanardi sul casco. Fa festa anche Aprilia: qualifica perfetta per la casa di Noale e tre moto a occupare tutta la prima fila. Raul Fernandez scatterà dalla seconda piazza, mentre è terzo Jorge Martin. Le Ducati leggermente in ombra in queste sessioni di qualifica occupano comunque la seconda fila. Il migliore è, nonostante i problemi fisici, Marc Marquez, quarto, davanti a Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia, mentre è solo settimo Fabio Di Giannantonio, dopo un venerdì da protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Italia: Bezzecchi vola e conquista la pole con record della pista al Mugello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP in Brasile, Marco Bezzecchi (Aprilia) commenta il 4° posto nella Sprint di Goiânia

Notizie e thread social correlati

MotoGP Mugello, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi e Bagnaia per la poleLe qualifiche della MotoGP al Mugello sono terminate con Bezzecchi e Bagnaia in prima fila, mentre Marquez e Martin completano la griglia.

Austin: Di Giannantonio, pole e record della pista davanti ad Acosta e Bagnaia. Bezzecchi penalizzatoDurante una sessione di gara con condizioni meteorologiche avverse, il pilota italiano ha stabilito il miglior tempo, superando gli avversari diretti.

Temi più discussi: Mugello, vola Diggia su Bagnaia e Bastianini. Marquez, che rientro: è davanti alle Aprilia!; Le interviste più belle dal giovedì del Mugello; MotoGP 2026. GP d'Italia al Mugello. Marco Bezzecchi: L'importante era stare nei dieci. Nuovo sponsor? Sono contento per Massimo e l'Aprilia; Torna il Cabroncito, Aprilia può spezzare il tabù Mugello con Bezzecchi?.

MotoGp al Mugello: Bezzecchi, pole da record nel Gp d'ItaliaUna grande impresa. Marco Bezzecchi fa la pole al Mugello battendo il record della pista in cui si disputa il Gp d'Italia classe MotoGp. In prima fila con la sua tutte Aprila: secondo tempo per Raul ... corriere.it

MotoGP Mugello, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi e Bagnaia per la poleLe qualifiche della MotoGP per il GP d'Italia al Mugello: Bagnaia e Marc Marquez sfidano Bezzecchi e Martin per la pole della gara di domani ... fanpage.it

Amanuel Ghebreigzabhier @ Giro d'Italia reddit