Durante una sessione di gara con condizioni meteorologiche avverse, il pilota italiano ha stabilito il miglior tempo, superando gli avversari diretti. Il suo risultato ha battuto il record della pista, con un vantaggio significativo su Acosta e Bagnaia. Bezzecchi è stato penalizzato, mentre Marc Marquez ha concluso con prestazioni insoddisfacenti.

In attesa di capire chi sarà lo sceriffo di Austin, il Circuit of the Americas ha un nuovo record della pista. Lo firma Fabio Di Giannantonio grazie a un mostruoso 2’00”136. Il pilota italiano del team VR46 Ducati conquista la seconda pole consecutiva dopo l’exploit in Brasile, sette giorni fa. Accanto a lui scatterà Pedro Acosta, visto che il leader iridato Marco Bezzecchi (Aprilia) è stato penalizzato per aver ostacolato con "guida lenta" Marc Marquez e passerà così dalla seconda alla quarta posizione. Al terzo posto spunta così Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati mostra un ottimo feeling e forse avrebbe anche potuto ottenere un risultato migliore se non avesse dovuto annullare un giro con discreti parziali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Austin: Di Giannantonio, pole e record della pista davanti ad Acosta e Bagnaia. Bezzecchi penalizzato

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