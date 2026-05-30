MotoGP GP Italia | highlights Sprint Race vince Fernandez
Durante la Sprint Race del GP Italia al Mugello, Fernandez ha concluso primo, seguito da Martin e Di Giannantonio. Bezzecchi si è classificato quarto e Marquez quinto. La gara si è disputata su un circuito con condizioni variabili, e i piloti hanno completato il percorso in tempi diversi. Nessuna penalizzazione è stata segnalata durante la competizione.
Gli highlights della Sprint del GP Italia: al Mugello Fernandez vince su Martin e Di Giannantonio, quarto Bezzecchi, quinto Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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