MotoGP GP Italia | highlights Sprint Race vince Fernandez

Notizia in breve

Durante la Sprint Race del GP Italia al Mugello, Fernandez ha concluso primo, seguito da Martin e Di Giannantonio. Bezzecchi si è classificato quarto e Marquez quinto. La gara si è disputata su un circuito con condizioni variabili, e i piloti hanno completato il percorso in tempi diversi. Nessuna penalizzazione è stata segnalata durante la competizione.