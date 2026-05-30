MotoGp Gp Italia 2026 | Fernandez vince la sprint

Notizia in breve

Raul Fernandez, su Aprilia, ha vinto la sprint del Gp Italia 2026 della MotoGp al Mugello. La gara, disputata oggi, ha visto un cambio di posizioni rispetto alle aspettative, con Fernandez che ha concluso in testa. La corsa si è svolta su un circuito con molte curve, e il pilota ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.