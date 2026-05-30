MotoGp Gp Italia 2026 | Fernandez vince la sprint
Raul Fernandez, su Aprilia, ha vinto la sprint del Gp Italia 2026 della MotoGp al Mugello. La gara, disputata oggi, ha visto un cambio di posizioni rispetto alle aspettative, con Fernandez che ha concluso in testa. La corsa si è svolta su un circuito con molte curve, e il pilota ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.
Gerarchie saltate al Mugello oggi nella sprint del Gp Italia 2026 della MotoGp. Raul Fernandez, su Aprilia, domina la gara ‘corta’ del sabato. Lo spagnolo dell’ Aprilia Trackhouse Racing ha preceduto il connazionale dell’Aprilia Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media al posteriore. Terza piazza per la VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, mentre il leader della classifica Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position dopo aver realizzato il record della pista nelle qualifiche, ha chiuso in quarta posizione. Quinto Marc Marquez, dopo un’ottima partenza, davanti a Fermín Aldeguer e a Pecco Bagnaia. Domani alle 14 la gara lunga. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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