MotoGp Fernandez vince gara Sprint davanti Martin Solo quarto Bezzecchi

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raul Fernandez ha vinto la gara Sprint del Mugello, disputata sabato 30 maggio. Il pilota dell'Aprilia Trackhouse ha concluso davanti a Jorge Martin, che corre con l'Aprilia ufficiale, e a Fabio Di Giannantonio della VR46. Solo quarto si è piazzato Marco Bezzecchi. La gara si è svolta sulla pista del Gran Premio d’Italia, con Fernandez che ha tagliato il traguardo in prima posizione.

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(Adnkronos) – Raul Fernandez vince la gara Sprint del Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell'Aprilia Trackhouse ha conquistato la gara corta del Gp d'Italia, precedendo l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Soltanto quarto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e in pole position, ma autore di una partenza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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