MotoGp Fernandez vince gara Sprint davanti Martin Solo quarto Bezzecchi

Notizia in breve

Raul Fernandez ha vinto la gara Sprint del Mugello, disputata sabato 30 maggio. Il pilota dell'Aprilia Trackhouse ha concluso davanti a Jorge Martin, che corre con l'Aprilia ufficiale, e a Fabio Di Giannantonio della VR46. Solo quarto si è piazzato Marco Bezzecchi. La gara si è svolta sulla pista del Gran Premio d’Italia, con Fernandez che ha tagliato il traguardo in prima posizione.