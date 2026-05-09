MotoGp Le Mans 2026 | Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Nella gara sprint del Gran Premio di MotoGp di Le Mans 2026, Jorge Martin ha concluso in prima posizione. A seguire, si sono classificati Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. La corsa si è disputata su un circuito in Francia e ha visto protagonisti diversi piloti nelle prime posizioni. La gara ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, con i concorrenti che hanno affrontato vari passaggi prima di arrivare al traguardo.

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Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di MotoGp di Le Mans 2026. Il pilota dell’Aprilia è balzato al comando nel corso del primo giro dopo una splendida partenza e ha fatto la differenza nei primi giri, trionfando con oltre un secondo di vantaggio sul poleman Pecco Bagnaia, che torna sul podio sulla Ducati. Terza piazza per l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Brutta caduta – senza conseguenze – nel corso dell’ultimo giro per Marc Marquez, che si trovava in settima posizione prima di uscire. Quarta posizione per la Ktm di Pedro Acosta, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Honda di Joan Mir, sesto. A HUGE crash for @marcmarquez93 on the penultimate lap!? Updates on the reigning world champ’s condition to follow? #FrenchGP?? pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Le Mans 2026: Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate MotoGp, Martin vince gara Sprint davanti Bagnaia. Terzo Bezzecchi(Adnkronos) – Jorge Martin beffa Pecco Bagnaia e vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. MotoGp, Gp Americhe 2026: Martin vince gara sprint davanti a BagnaiaCon un sorpasso all’ultimo giro Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGp ad Austin. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans; MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; Orari TV8 GP Francia 2026: MotoGP al via domenica alle 17:00. Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per MarquezJorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi ... fanpage.it MotoGP 2026. GP di Francia. Brutto highside per Marc Márquez, le sue condizioni - IN AGGIORNAMENTO [VIDEO]Il 93 ha affrontato una Sprint difficile, al penultimo giro la moto si è impuntata e il pilota è volato via, dopo aver battuto il piede per terra. Le notizie sulle sue condizioni, man mano che arrivan ... moto.it La sprint a Le Mans è di Jorge Martin Martin conquista la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Seguono Acosta e Quartararo Brutta caduta per Marc Marquez che, fortunatamente, non si è fatto male Out anche Bastianini #Tuttosport #Motogp x.com