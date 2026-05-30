MotoGp Bezzecchi in pole al Mugello davanti a Fernandez e Martin

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi in pole position al Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell'Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia, chiudendo in 1'43"921 e scatterà primo nella griglia di partenza sia nella gara Sprint che nel Gp di domani. Accanto a lui in prima fila ci sarà. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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